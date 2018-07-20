Olimpo - Atletico Aldosivi maçı heyecanı

Olimpo ve Atletico Aldosivi, 20 Temmuz 2018 Cuma günü Arjantin Kupa 1.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:10. Olimpo son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atletico Aldosivi, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 178 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Olimpo kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.70, Atletico Aldosivi sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Olimpo son haftadaki Atletico Aldosivi müsabasında 0-3 kazandı.

Atletico Aldosivi ise Olimpo karşılaşmasında 0-3 yenildi.

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