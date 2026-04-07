Olivia Munn: Alec Baldwin rolü almamı engelledi

Olivia Munn, ilk kez 2006'da başlayan ve 7 sezon boyunca devam eden, bir dönemin en ünlü dizilerinden '30 Rock'ta neredeyse başrol oynayacakken Alec Baldwin tarafından engellendiğini iddia etti.

45 yaşındaki oyuncu, yeni röportajında Baldwin'in, kendisini aşk partneri rolü için yeterince yaşlı görünümlü bulmadığını ve bu nedenle önünü kestiğini söyledi. Munn, '30 Rock' dizisinde Avery Jessup rolünü aldığını, ancak iki gün sonra Baldwin'in, kendisi için "çok genç görünümlü" fikrini duyduğunu belirtti.

Munn, "'Onlar senin mükemmel olduğunu düşünüyorlar. Cumartesi günü çekime gideceksin' dediler. Cuma günü ise, 'Hayır, hayır, hayır. Alec senin çok genç göründüğünü düşünüyor ve buna karşı çıkıyor' dediler" şeklinde konuştu.

Avery rolü, sonunda Elizabeth Holmes'e verildi. Finans muhabiri olan ve Jack Donaghy'nin (Alec Baldwin) gelecekteki eşi olan Avery, 2010 yılında dördüncü sezonda diziye dahil oldu. O zamanlar Alec Baldwin 52, Elizabeth Holmes 36 ve Olivia Munn 30 yaşındaydı.

Munn, '30 Rock'ta başrol oynamanın kendisi için büyük bir fırsat olacağını bildiğini, ancak rolden çıkarılmasından dolayı yıkılmadığını söyledi.

"Tina Fey, Robert Carlock, NBC oyuncu seçimi ekibinden Grace Wu gibi ikonik insanlar da teklifi alacak kadar iyi olduğumu düşündüler. İhtiyacım olan şey buydu. İşi alıp almamam özgüvenimi etkilemedi" diyen Munn, "Kontrol edemediğim bir şey yüzünden işi alamadım" ifadesini kullandı.