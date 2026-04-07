        Olivia Munn: Alec Baldwin rolü almamı engelledi

        Olivia Munn: Alec Baldwin rolü almamı engelledi

        Olivia Munn, geçmişte '30 Rock' dizisine seçildiği halde başrolü paylaşacağı Alec Baldwin tarafından önünün kesildiğini yıllar sonra anlattı

        Giriş: 07.04.2026 - 15:44
        "Rolü almamı engelledi"

        Olivia Munn, ilk kez 2006'da başlayan ve 7 sezon boyunca devam eden, bir dönemin en ünlü dizilerinden '30 Rock'ta neredeyse başrol oynayacakken Alec Baldwin tarafından engellendiğini iddia etti.

        45 yaşındaki oyuncu, yeni röportajında Baldwin'in, kendisini aşk partneri rolü için yeterince yaşlı görünümlü bulmadığını ve bu nedenle önünü kestiğini söyledi. Munn, '30 Rock' dizisinde Avery Jessup rolünü aldığını, ancak iki gün sonra Baldwin'in, kendisi için "çok genç görünümlü" fikrini duyduğunu belirtti.

        Munn, "'Onlar senin mükemmel olduğunu düşünüyorlar. Cumartesi günü çekime gideceksin' dediler. Cuma günü ise, 'Hayır, hayır, hayır. Alec senin çok genç göründüğünü düşünüyor ve buna karşı çıkıyor' dediler" şeklinde konuştu.

        Avery rolü, sonunda Elizabeth Holmes'e verildi. Finans muhabiri olan ve Jack Donaghy'nin (Alec Baldwin) gelecekteki eşi olan Avery, 2010 yılında dördüncü sezonda diziye dahil oldu. O zamanlar Alec Baldwin 52, Elizabeth Holmes 36 ve Olivia Munn 30 yaşındaydı.

        Munn, '30 Rock'ta başrol oynamanın kendisi için büyük bir fırsat olacağını bildiğini, ancak rolden çıkarılmasından dolayı yıkılmadığını söyledi.

        "Tina Fey, Robert Carlock, NBC oyuncu seçimi ekibinden Grace Wu gibi ikonik insanlar da teklifi alacak kadar iyi olduğumu düşündüler. İhtiyacım olan şey buydu. İşi alıp almamam özgüvenimi etkilemedi" diyen Munn, "Kontrol edemediğim bir şey yüzünden işi alamadım" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri-2 / Ek görüntü

        Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!