Olivia Wilde 'Gollum'a benzetilmesine yanıt verdi

Olivia Wilde, kırmızı halıda çekilen ve internette viral olan bir videosunda, görünümündeki değişim nedeniyle 'Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum'a benzetildi.

42 yaşındaki oyuncunun, geçtiğimiz günlerde San Francisco Uluslararası Film Festivali'nde gözleri fal taşı gibi açılmış ve çok zayıflamış bir halde görüldüğü videosu, internette yayıldı ve oyuncunun görünümü hayranlarını endişelendirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Önce Angelina Jolie eski halinin hayaleti gibi görünüyordu, şimdi de Olivia Wilde zayıflama iğnelerini fazla kaçırmış gibi görünüyor. Bu oyunculara ne oluyor?" diye yazdı. Bir başkası ise, "Hollywood'da şu anda neler oluyor böyle?" diye son zamanlarda aşırı zayıflama furyasını eleştirdi.

Wilde, görünümünün Gollum'a benzetilmesine sosyal medyadan yanıt verdi. Oyuncu, rahatsız edici görünümünü kameranın balık gözü lensine bağladı ve lensin onu en iyi şekilde göstermediğini söyledi. Wilde, "Kameraya neden bu kadar yakın durduğumu bilmiyorum. Gerek yoktu" diyerek görünümünün yanlış açıyla da alakalı olduğunu belirtti.