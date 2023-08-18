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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza! - Son dakika haberler

        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Konya'da düğüne katılan bir grubun bulunduğu minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:18
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        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
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        Bilecik'te, Sıtkı Naz yönetimindeki minibüs, Bilecik-Sakarya kara yolunun İçmeler mevkiinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp devrildi.

        OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

        AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        1 ÖLÜ, 13 YARALI VAR

        Kazada, araçta bulunan kişilerden Mevlüt Naz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3'ü çocuk 13 kişi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        VALİ AYGÖL BİLGİ ALDI

        Kazada hayatını kaybeden Naz'ın cesedi, Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

        DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

        Minibüstekilerin, Konya'da katıldıkları düğün sonrası İstanbul'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

        #bilecik
        #Son dakika haberler
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