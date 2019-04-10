Ölüm aylığı ile vefat eden kişi, kamuda da görev alsa özel sektörde de yakınlarına (eşi ve evlenmemiş kız çocukları) hak edilme durumuna göre ölüm aylığı bağlanır. Eşin ölüm aylığı alabilmesi için, sigortalının vefat ettiği tarihte yasal evlilik bağı bulunması gerekiyor.

Babasından maaş alan bekar kızların evlenmeleri durumunda maaşları kesiliyor. Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96'ncı madde hükümlerine göre geri alınır. Peki hangi hallerde ödenen gelir ve aylıklar geri alınır? Gelir ve aylık bağlanmayacak durumlar nelerdir? Ölüm aylığı kimlere bağlanmaz? İşte ayrıntılar...

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMAYACAK HALLER

5510 Sayılı Kanunu'nun 56. maddesinde ölen sigortalının hak sahiplerinin hangi durumlarda gelir ve aylık alamayacağı sıralanmıştır. 56'ıncı madde şöyledir;

Ölen sigortalının hak sahiplerinden;

- Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği,

- Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları, hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık ödenmez.

- Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

ÖLÜM AYLIĞININ GERİ ALINMASI

Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.

Ödemelerin nasıl geri alınacağı ilgili Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.