2015 yılında gösterime giren Ölüm Pençeleri filmi, bu akşam STAR TV'de izleyici karşısına çıkıyor. İşte filmle ilgili bilinmesi gerekenler..
ÖLÜM TAKIMI KONUSU NEDİR?
Yıl 2047. Ryan Yeşil Savaşı, isyancı ajan haince suçlamalar nedeniyle Konfederasyon Merkezi Hükümetine karşı kanıt toplamak için bir göreve gönderilir. Tuage, mutant isyanından sonra kurtulanlar ile karşıladığında görev tam bir kaosa döner...
ÖLÜM TAKIMI OYUNCULARI
Danny Glover - Sponge
Daryl Hannah - Major Anderson
Michael Madsen - Lobo
Stephen Baldwin - Ryan Willburn
Rutger Hauer - Colonel Asimov
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