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        Ölümüne makasa para cezası

        Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü kazayı kıl payı atlattı. O anlar kameraya yansırken, polis sürücüye bin 506 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:14 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:14
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Görükle Kavşağı yakınlarında dün sabah saatlerinde bir otomobil sürücüsü makas atarak hem kendini hem de diğer sürücüleri tehliye attı.

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        Sürücü makas atarak şerit değiştirdiği sırada kazayı kıl payı atlattı.

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        Korku dolu anlar araç kamerasıyla kayda alındı.

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        Polis, o sürücüyü tespit edip, bin 506 lira ceza kesti.

        #Bursa
        #makas
        #otomobil
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