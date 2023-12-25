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        Haberler Yaşam Oluz Höyük kazılarında Medler'e ait yeni kalıntılar bulundu

        Oluz Höyük kazılarında Medler'e ait yeni kalıntılar bulundu

        Amasya'nın Göynücek ilçesindeki Oluz Höyük kazılarında, milattan önce 600 yıllarında hüküm sürmüş Medler'e ait 2 bin 600 yıllık yapılar ortaya çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:20 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:20
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        Amasya'nın Göynücek ilçesindeki Oluz Höyük'te daha önceki yıllarda yapılan kazılarda Medler'e ait olduğu tespit edilen çanak ve çömlek parçaları ile seramikler ortaya çıkarılırken bu yıl yapılan kazılarda Medler'e ait olduğu belirlenen sunak ve mimari yapılar bulundu.

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        Kazı sorumlusu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, Oluz Höyük'te 17 yıldır kazı çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

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        Bugüne kadar Oluz Höyük'ten Amasya Müzesi'ne teslim edilen eserlerin sayısının 2 bine yaklaştığını belirten Dönmez, "Tabii bunların içinde gündelik kullanım eşyalarından dinsel objelere, mezar eşyalarından tapınakta kullanılan envanterlere kadar çok sayıda eser bulunuyor ve bunların pek çoğu da ünlü eserler" dedi.

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        Dönmez, 2022'deki kazılarda buldukları seramik türünün Med seramiği olduğunu belirlediklerinde bu yılki kazılara yön verdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Medlere ait dinsel bulgulara, mimari kalıntılara ilk defa Anadolu arkeolojisinde burada rastlandı. Kubaba Sunağı'nın doğuya doğru olan genişleme çalışmalarında çok ilginç buluntularla karşılaştık. 2022 döneminde ilk defa Anadolu'da yeni bilinmeyen bir tür seramiği tanımlayarak bunun Med seramiği olduğunu biz anladığımızda aslında 2023ün de stratejisini oluşturmuştuk.

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        2023 dönemi çalışmalarında da yine aynı bölgede Kubaba Sunağı'nın doğusunda yaptığımız çalışmalarda bu kez diğer eserlerin yanında Medler'e ait dinsel bulgulara, mimari kalıntılara ilk defa Anadolu arkeolojisinde rastladık. Bunların özelliği salt Med buluntuları olmaması, bu durum bizi çok heyecanlandırdı.

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        Geç Frig dönemi. Yani aslında Frigler'in siyasi dönemi değil de onların daha çok kültürel etkileriyle şekillenen bir Kubaba dini, Kubaba kültürüne, Medler'in ateş kültüyle bir katkı vermiş olmaları, bir sentez yapmış olmaları."

        #Oluz Höyük
        #Amasya
        #haberler
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