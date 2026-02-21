Olympiakos: 2 - Panaitolikos: 0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 22. haftasında Olimpiakos, Pire'deki Georgios Karaiskaki Stadı'nda Panetolikos'u konuk etti. Mücadelenin 37. dakikasında Lorenzo Pirola'nın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 89. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Yusuf Yazıcı, Süper Lig'deki ikinci golünü atarken bu sezon Olimpiakos formasıyla 7 gole ulaştı.
Bu sonuçla Olympiakos, Süper Lig'de puanını 50'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos ise 21 puanda kaldı.