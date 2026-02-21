Canlı
        Olympiakos: 2 - Panaitolikos: 0 | MAÇ SONUCU

        Olympiakos: 2 - Panaitolikos: 0 | MAÇ SONUCU

        Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Olympiakos, evinde Panaitolikos'u 2-0 mağlup etti. Olympiakos'un ilk golünü atan Yusuf Yazıcı, galibiyette rol oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 21:20 Güncelleme: 21.02.2026 - 21:20
        Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında Olympiakos'un Panetolikos'u 2-0 yendiği maçı 1 golle tamamladı.

        Süper Lig'in 22. haftasında Olimpiakos, Pire'deki Georgios Karaiskaki Stadı'nda Panetolikos'u konuk etti. Mücadelenin 37. dakikasında Lorenzo Pirola'nın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 89. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Yusuf Yazıcı, Süper Lig'deki ikinci golünü atarken bu sezon Olimpiakos formasıyla 7 gole ulaştı.

        Bu sonuçla Olympiakos, Süper Lig'de puanını 50'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos ise 21 puanda kaldı.

