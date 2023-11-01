Olympiakos: 73 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 95 MAÇ SONUCU

Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 22-13 geride tamamlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, ikinci periyotta hücumda etkinliğini artırarak soyunma odasına 45-38 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında farkı çift haneye (40-50) çıkaran Melikgazi Kayseri Basketbol, çeyreği 68-56 üstün tamamladı.

Son periyotta farkı daha da açan ve karşılaşmayı 95-73 kazanan Melikgazi Kayseri Basketbol, F Grubu'nda 2. galibiyetini elde etti. Galibiyette Aaryn Ellenberg-Wiley 30, Claudia Cuic ise 23 sayıyla önemli pay sahibi oldu.

Sahasında kaybeden Olympiakos ise grupta 2. mağlubiyetini yaşadı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, gruptaki 5. maçında 22 Kasım Çarşamba günü Slovakya temsilcisi MBK Ruzomberok'u konuk edecek.