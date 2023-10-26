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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Olympiakos Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Olympiakos Efes maçı saat kaçta ve ne zaman başlayacak? - Basketbol Haberleri

        Olympiakos Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        THY EuroLeague'de 5. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, Pire deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak üst üste aldığı 2 galibiyetle çıkışa geçen lacivert beyazlılar, Yunanistan'da da kazanarak iyi gidişatını sürdürmek istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Olympiakos Anadolu Efes basketbol maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:43
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        Olympiakos Anadolu Efes mücadelesi için nefesler tutulmuş durumda. THY EuroLeague'de 5. haftanın ilk gününde oynanacak zorlu karşılaşmada temsilcimiz Anadolu Efes, Yunanistan'da galibiyet arayacak. İşte, basketbolseverlerin merakla beklediği Olympiakos Anadolu Efes maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve lacivert beyazlı ekibimizin kadrosu...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        OLYMPIAKOS ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

        THY EuroLeague'de 5. hafta maçı olan Olympiakos Anadolu Efes basketbol karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

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        OLYMPIAKOS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Olympiakos Anadolu Efes basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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        ANADOLU EFES KADROSU

        Ante Zizic - 26 yaş

        Beaubois Rodrigue - 35 yaş

        Elijah Bryant - 28 yaş

        Erten Gazi - 26

        Darius Thompson - 28

        5

        Tyrique Jones - 26

        Ercan Osmani - 25

        Will Clyburn - 33

        Derek Willis - 28

        Burak Yildizli - 29

        Erkan Yilmaz - 25

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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