REAL MADRID 11, OLYMPIAKOS 4. ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYOR



THY EuroLeague 66. finalinde karşılaşacak Real Madrid ile Olympiakos, kupayı en çok kazanan takımlar arasında yer alıyor.



İspanyol devi Real Madrid, 10 kez ile kupayı en çok kazanan takım konumunda bulunurken, köklü Yunanistan ekibi Olympiakos ise 3 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.





