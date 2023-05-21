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Olympiakos Real Madrid final maçı ne zaman ve saat kaçta? EuroLeague finali hangi kanalda?

THY EuroLeague'de artık final günü geldi çattı. Normal sezonu 1. ve 3. sırada bitiren Olympiakos ile Real Madrid, bugün 66. EuroLeague şampiyonu olmak için karşı karşıya geliyor. İşte, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde binlerce basketbolseverin heyecanla beklediği mücadeleye dair bilgiler...

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  • Olympiakos Real Madrid final maçı ne zaman ve saat kaçta? EuroLeague finali hangi kanalda?

    THY EuroLeague'de 2022-2023 sezonu şampiyonu bugün belli oluyor. Litvanya'nın başkenti Kaunas'ta oynanan Final Four'da, rakipleri Monaco ve Barcelona'yı yarı finalde safdışı bırakarak finale yükselen Olympiakos ile Real Madrid, finalde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, zorlu karşılaşmaya dair bilgiler...
  • Olympiakos Real Madrid final maçı ne zaman ve saat kaçta? EuroLeague finali hangi kanalda?

    OLYMPIAKOS REAL MADRID FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

    Olympiakos Real Madrid THY EuroLeague finali bu akşam saat 20:00'de oynanacak.
  • Olympiakos Real Madrid final maçı ne zaman ve saat kaçta? EuroLeague finali hangi kanalda?

    OLYMPIAKOS REAL MADRID FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Olympiakos Real Madrid finali TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
  • Olympiakos Real Madrid final maçı ne zaman ve saat kaçta? EuroLeague finali hangi kanalda?

    REAL MADRID 11, OLYMPIAKOS 4. ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYOR

    THY EuroLeague 66. finalinde karşılaşacak Real Madrid ile Olympiakos, kupayı en çok kazanan takımlar arasında yer alıyor. 

    İspanyol devi Real Madrid, 10 kez ile kupayı en çok kazanan takım konumunda bulunurken, köklü Yunanistan ekibi Olympiakos ise 3 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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