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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Omar Colley, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye çıkarttı - Beşiktaş Haberleri

        Omar Colley, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye çıkarttı

        Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Omar Colley, Çaykur Rizespor karşısında kaydettiği golle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükseltti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:25 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:25
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        Omar Colley'den 7. gol!
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        Çaykur Rizespor maçını boş geçmeyen Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Omar Colley, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükseltti.

        Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Çaykur Rizespor karşısında ilk golünü kaydeden Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükseltti. Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken 31 yaşındaki stoper bu maç öncesi Süper Lig’de Pendikspor, Sivasspor, Samsunspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Başakşehir ağlarını da havalandırmıştı.

        Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe tarafından 11’de sahaya sürülen Colley, müsabakanın 46. dakikasında yerini Joe Worrall’a bıraktı.

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