Omar Colley, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye çıkarttı

Çaykur Rizespor maçını boş geçmeyen Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Omar Colley, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Çaykur Rizespor karşısında ilk golünü kaydeden Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükseltti. Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken 31 yaşındaki stoper bu maç öncesi Süper Lig’de Pendikspor, Sivasspor, Samsunspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Başakşehir ağlarını da havalandırmıştı.