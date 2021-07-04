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Omar Elabdellaoui eylül ayında sahalara dönebilir!

Uzun süredir tedavi gören Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Kardeşinden kök hücre nakli yapılacak ve ardından kornea nakli eklenecek olan Norveçli futbolcunun iyileşme süreci tahmin edildiği gibi giderse eylül ayında futbola dönmesi bekleniyor

Omar Elabdellaoui eylül ayında sahalara dönebilir!

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden birçok operasyon geçiren Omar Elabdellaoui'den güzel haberler geliyor. Takımla koşulara başlayan sağ bekin sol gözü yüzde 100 görmeye başladı. 29 yaşındaki oyuncunun sağ gözüne önümüzdeki hafta kız kardeşinden kök hücre nakli yapılacak. Omar'ın kardeşiyle olan doku uyumunun yüzde 100 olduğu ve bu nedenle böyle bir karar alındığı belirtilirken Omar'ın tedavisi bununla sınırlı kalmayacak.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre bu operasyonun ardından Omar Elabdellaoui'ye ağustos ayının ortalarında kornea nakli eklenecek. Uygulanacak tedavilerin ardından Norveçli oyuncunun sağ gözünün de iyileşmesi bekleniyor. Fiziksel olarak iyi durumda olan Omar Elabdellaoui bu süreçte antrenmanlara devam edecek. Eğer tedaviler beklenildiği gibi olumlu sonuçlanırsa başarılı sağ bek eylül ayında futbola dönebilecek.

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