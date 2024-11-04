Omega 3 Nedir, Ne İşe Yarar? Omega 3 Ne Zaman İçilir, Faydaları ve Zararları Neler?

Balık yağı, ceviz ve keten tohumu gibi kaynaklar kullanılarak elde edilen Omega 3 faydaları, Canan Karatay tarafından bilhassa aktarılmıştır. Ünlü iç hastalıkları uzmanı olan Canan Karatay, Omega 3 besin değerininin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine vurgu yapmıştır. Uzmana göre, bu yağ asitleri gereken seviyede alınırsa kişinin kronik hastalıklarının gelişme oranı düşer.

Omega 3, vücutta oluşan enflamasyonu azaltarak kalp hastalıklarını minimize etmeye destek olur. Beyin fonksiyonunu destekleyerek depresyon belirtilerini minimize eden Omega 3, depresyon belirtilerini azaltmada da oldukça etkilidir. Ayrıca bu besin değerinin fitness spor dalıyla ilgilenenler için son derece faydalı olduğu söylenmiştir. Kas onarımı ve yağ yakımını desteklemesi açısından önemli olan Omega 3’ün çoğunlukla yemekle birlikte alınması tavsiye edilir. Böyle yapıldığında mide tarafından daha kolay emilir ve mide hassasiyetlerinin önüne geçer.

REKLAM OMEGA 3 FAYDALARI Omega 3 faydaları aşağıda sıralanmıştır; ● Beyin fonksiyonlarını güçlendirmeye destekçidir. ● Hafıza ve odaklanma yetileri üzerinde pozitif etkilere sahiptir. ● Göz sağlığına faydalarıyla bilinir. Özellikle retina sağlığını destekler. ● Enflamasyonu azaltma özelliğiyle bilinir. ● Eklem ağrılarını hafifletici etkisi vardır. ● Depresyon ve anksiyete gibi psikolojik kaynaklı rahatsızlıkları hafifletir.

● Kalp sağlığını destekleme özelliği vardır. ● Trigliserid seviyelerini düşürme ve kalp krizi riskini indirme özelliği bulunur. OMEGA 3 ZARARLARI Omega 3 zararları da merak konusudur. Çoğunlukla güvenli bir takviye olarak bilinen ve yan etkileri minimum olan Omega 3’ün doktor kontrolünde tüketilmesi daha sağlıklıdır. Çünkü bu besin takviyesinin aşırı kullanımıyla kan incelme ve kanama yapma gibi riskleri vardır. Ayrıca; baş ağrısı, mide bulantısı, ishal ve benzeri yan etkiler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra kan sulandırıcı ilaç kullanan insanların Omega 3 kullanırken doktoruna kesinlikle başvurması önerilir.

REKLAM OMEGA 3 NE İŞE YARAR? Peki Omega 3 ne işe yarar? Aşağıdaki listeye bakabilirsiniz; ● Beynin yaklaşık %60’ını yağdan aldığı bilinir. Büyük çoğunluğu ise Omega 3 yağ asidinden gelir. Bu nedenle Omega 3 beyin fonksiyonlarını iyileştirme konusunda oldukça iyidir. ● Bilhassa EPA içeriği yüksek olan balık yağlarının kullanımı hâlinde anksiyete ve depresyon gibi problemlerin hafiflediği tespit edilmiştir. ● Cilt dokusunda yüksek miktarda bulunan besin değeri, düzenli kullanımda güneş maruziyetini ve yaşlanmayı minimize eder.

● Yapılan araştırmalar, ergenlik döneminden itibaren Omega 3’ ü düzenli olarak kullanan insanların tip 1 diyabet riskinden korunduğunu ortaya koymuştur. ● Hamile annelerin gebelik sürecinde Omega 3 takviyesi alması, bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimi için oldukça önemlidir. ● Omega 3, okul çağı dönemindeki çocukların zihinsel gelişimi için son derece faydalıdır. ● Bağışıklığı güçlendirici etkisinin yanı sıra iltihap sürecini yavaşlatma özelliği de dikkat çekicidir. ● Kan basıncını düşürücü etkisiyle dikkat çekicidir.

REKLAM Tüm yaş gruplarına önerilen Omega 3, çocuklar da dâhil olmak üzere tüm yaş gruplarına önerilir. Ayrıca ülkemizde balık tüketiminin yeterli olmaması da takviye almanın gerekliliğini ortaya koyar. OMEGA 3 FİTNESS için YARARLI MI? Bu besin takviyesini kullanmak isteyenlerin en fazla sorduğu soruların başında “Omega 3 fitness için yararlı mı?” sorusu gelir. Egzersiz sırasında oksijen miktarında azalma sağlama etkisiyle bilinen Omega- 3, antrenman esnasında da oldukça faydalıdır. Bunun yanı sıra kas onarımını hızlandırarak spor sonrası enflamasyonu artırdığından fitness ile ilgilenenlerin faydalanması tavsiye edilmiştir. Bunun yanı sıra yağ yakımını desteklediği ve kas kütlesinin artışına destek olduğu da bilinenler arasındadır.