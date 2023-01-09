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Ömer 1. bölüm yayınlandı! Star TV Ömer dizisi ilk bölüm izle

Star TV kanalında yayınlanan Ömer 1. bölümüyle 9 Ocak Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Ömer ilk bölümde; Gamze, kendinden yaşça küçük Ömer’e aşık olduğunda onunla olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranıyor. Dizinin seyircileri için Ömer son bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Ömer 1. ilk bölüm özeti...

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  • Ömer 1. bölüm full izle! Star TV Ömer dizisi ilk bölüm tek parça kesintisiz izle

    Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda yönetmen Cem Karcı otururken senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Ömer, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte Ömer dizisi 1. bölüm özeti...
  • Ömer 1. bölüm full izle! Star TV Ömer dizisi ilk bölüm tek parça kesintisiz izle

    ÖMER İLK BÖLÜM İZLE!

    Ömer 1. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Ömer son bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Ömer 1. bölüm full izle! Star TV Ömer dizisi ilk bölüm tek parça kesintisiz izle

    ÖMER 1. BÖLÜM ÖZETİ

    Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir.

    Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır.

    Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... 
  • Ömer 1. bölüm full izle! Star TV Ömer dizisi ilk bölüm tek parça kesintisiz izle

    Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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