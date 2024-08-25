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        Haberler Gündem Ömer Çelik'ten, CHP'li Özkan'a tepki

        AK Parti'li Çelik'ten, CHP'li Özkan'ın Cumhurbaşkanına ilişkin sözlerine tepki

        CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerine peş peşe tepkiler geldi. Bakan Tunç, Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 21:53 Güncelleme: 25.08.2024 - 22:07
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        CHP'li Tuncay Özkan'ın sözlerine tepki
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

        "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanı'mıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP milletvekilinin, Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur."

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        Dağ da sosyal medya hesabından, Özkan'ın paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

        "Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'milletin adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da."

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin bağrında yetişmiş bir lider olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

        "Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."

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