Ömer Döngeloğlu kimdir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs şüphesiyle İstanbul Başakşehir'de tedavi altına alınan 52 yaşındaki ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Döngeloğlu'nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.



ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ömer Döngeloğlu (d. 1968, Zile, Tokat),(ö. 03.05.2020 Istanbul COVID-19 ) Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktadır.

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir hastanesinde 03.05.2020 tarihinde vefat etmiştir.

Eserleri

Peygamberin İzinde

Allah’a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus’ab bin Umeyr