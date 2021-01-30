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Ömer Erdoğan: Galibiyet; bizim daha çok istediğimiz, inandığımızdan oldu

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Başakşehir’e göre galibiyeti daha çok istedikleri ve inandıklarını ve bunun neticesinde de sonuca gittiklerini söyledi

Ömer Erdoğan: Galibiyet; bizim daha çok istediğimiz, inandığımızdan oldu

Süper Lig’in 22. haftasında Hatayspor, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Çok iyi bir galibiyet aldık. İlk dakikadan son dakikaya kadar hırslı bir takım vardı. Bundan sonraki maçlarda da Başakşehir’e başarılar” ifadelerini kullandı.

“BAŞAKŞEHİR'DE SIKINTI VAR"

Başakşehir’in alışılagelmiş oyunundan uzak olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Başakşehir’de biraz oyuncu anlamında sıkıntı var. Bildiğimiz oyunlarından uzak oynuyorlar. Bunun da farklı nedenleri vardır. Yoğun bir maç temposuna girdiler. Bunun ötesinde rakip ne kadar eksik olsa da sahada istekli oyuncular vardı. Burada bizim galibiyetimiz Başakşehir’in kötü olduğundan değil, bizim daha çok istediğimiz, inandığımızdan oldu. Doğru analiz ve oyunla bunun olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

Transfer döneminin geri kalanında takıma yeni isimleri katmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin ise başarılı çalıştırıcı, “Düşünüyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Çok zaman kalmadı. Oyuncu almak için almayacağız. Rekabeti arttıran, kalite getirecek oyuncuları devre arasında katmak istiyorduk. Bildiğimiz oyuncular vardı. İstediğimiz oyuncular oldu ama devre asında oyuncuları kulübünden koparmak maliyetli oluyor. Ya da kulübünü bırakmıyor. Diğer oyuncuların da takıma katkı vereceğini düşünmediğimiz için beklemedeyiz. Olursa takımdaki sayımız artar, olmazsa da bu oyuncularımızla sakatlık olmadan yine aynı şekilde sezonu bitiririz” cümlelerine yer verdi.

“OYUNCUNUN HAREKETİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Maç içerisinde Başakşehirli Junior Fernandes ile aralarında yaşananlara da açıklık getiren Erdoğan, “Aaron Boupendza, Fernandes’e bir çalım attı. Fernandes de kendince haklı olarak tepki gösterdi. Ben kesinlikle oyuncumun hareketini doğru bulmuyorum. Uyarımı yapacağım ama Fernandes’in de oyuncumuza tekme atması doğru değil, sakatlık olabilir. Maçın bu skorla bitmeye yakın olmasıyla da Fernandes sinirlerine hakim olamadı. Oyuncu bunun doğru olmadığını söyledi, ben de haklı olduğunu ve gereken uyarıları yapacağımızı söyledim. Futbolun içinde zaman zaman olan şeyler” şeklinde konuştu.

“GALİBİYETİ ARAYAN BİR TAKIM SERGİLEMEK İSTİYORUZ"

Önümüzdeki hafta içinde Hatay’da oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına da değinen Ömer Erdoğan, “Fenerbahçe çok ciddi transferler yaptı, sezon başında, devre arasında. Mesut gibi oyuncuları kadrosuna kattı. Şampiyonluğu hedefliyor. Biz içerideki bütün maçlarımızda bir üstünlük sağladık rakiplere. Yine çıkıp galibiyeti arayan bir takım sergilemek istiyoruz. Önemli bir maç. Sıralamada üstümüzde olan, şampiyonluğa oynayan bir takımla karşılaşmak bizim de bu günlere tesadüfen gelmediğimizi göstermek için güzel bir fırsat. Bol gollü bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah galip gelen biz oluruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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