Ömer Faruk Yurtseven Utah Jazz'a transfer oldu Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in NBA'deki yeni durağı Utah Jazz oldu. Jazz, 25 yaşındaki ay-yıldızlı sporcu ile resmi sözleşme imzaladı. Ömer Faruk Yurtseven, Mehmet Okur ve Ersan İlyasova'nın ardından Jazz tarihindeki 3. Türk oyuncu oldu.

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