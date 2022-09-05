Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor 0:00 / 0:00

AA

Dün vefat eden İnançer'in (76) naaşı, kurucusu olduğu Karagümrük'teki Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlar üstünde Fatih Camii'ne getirildi. Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi önünde sanatçı Ahmet Özhan tarafından tekkenin postnişini İnançer için dua edildi.

Ömer Tuğrul İnançer Fotoğraf: AA Ailesinin yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim ile talebelerinin ve sevenlerinin katıldığı merasimde, yürünen yol boyunca ilahi ve zikirler okundu, yüksek sesle dualar edildi. Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ömer Tuğrul İnançer'in naaşı, Nureddin Cerrahi Tekkesi'nde hazırlanan yere defnedilecek.

Fotoğraf: AA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi. ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR? Bursa'da 1946'da dünyaya gelen Ömer Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Türk kültürü ve sanatı ile ilgili pek çok çalışmaya imza atan, eğitimi sırasında özel olarak müzik dersleri alan İnançer, yaklaşık 20 yıl muhtelif şirketlerde müşavir-avukatlık yaptı.