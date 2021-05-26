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Perakende sektörü, Zincir Mağazalar Derneği’nin düzenlediği Omnichannel Zirvesi’nde bir araya geldi. Sektör paydaşların perakendenin geleceğine yönelik öngörülerini paylaştığı etkinlik, Digital Network Alkaş platformundan ve haberturk.com’dan canlı olarak izlenebiliyor.

Zirvenin ilk oturumunda, BloombergHT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen’in moderatörlüğünde, Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ “Birlikte Nasıl Büyüyeceğiz” başlığında görüşlerini aktardı.

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, online satışların artması ile son yıllarda çift haneli artan fiziki mağaza metrekaresindeki artış hızının azalacağını belirtti. Tınastepe, "Fiziki ve online kanalları birleştiren markalar tüketicinin ilgisini çekiyor. Müşteri neredeyse, perakendecinin orada olma zorunluluğu var. Online mağazacılık fiziksel mağazacılığa göre daha kolay, bunu kullanmalıyız. Sadece online kanallardan satış yapan firmalar için de fiziksel mağazalarda fırsatlar var" dedi.

'ONLİNE VE OFFLİNE KANALLARI BİRLEŞECEK'

AVM'lerin de son gelişmeleri dikkatli takip etmesi gerektiğini vurgulayan Tınastepe, "Online ve fiziksel satış kanallarının işbirliğinde AVM'lere de görev düşüyor. Online alınan ürünlerin mağazadan teslimi müşteriye önemli bir hizmet sağlıyor. Her iki kanalda toplanacak veriler ise perakendeciler için son derece önemli. Modern perakendeden fiziksel ve online perakendenin birleşimi olan 'omnichannel'a geçiş var bugünlerde. Bu değişim sektörde evrim olarak nitelendiriliyor ve pandemide değişimin hızı son derece arttı. Omnichannel kurgusu iş yapış şekli olarak kurgulanmalı ve bu kavram perakendeciliğin geleceği olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

Oturumda söz alan Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ da, e-ticaretin perakende ile birlikte büyüyeceğini bildirdi. Dijitalleşmenin Türkiye'de çok hızlandığına dikkat çeken Emirdağ, "Önümüzdeki dönemde, online ve offline kanalları birbirine bağlayacak hizmetleri hayata geçireceğiz. Müşteri deneyimini geliştirerek yeni projeler planlıyoruz. Yurtdışına hizmet götürmek istiyoruz. Hedefimiz Almanya'nın doğusu ile Hindistan'ın batısı arasındaki coğrafyada en büyük e-ticaret platformu olmak" dedi.

'OMNICHANNEL AVM'LERİN GELECEĞİ'

“Omnichannel Kurgusunun Geleceğinde Neler Var?” başlıklı panelde açıklamalarda bulunan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş da, AVM'lerin değişen şartlara göre yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, sosyal alanların daha öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Altaş, perakendeciliğin de çeşitliliğin de artışa ihtiyaç olduğunu aktararak, deneyim mağazacılığında daha fazla örneğe ihtiyaç olduğunu belirtti. Altaş, "Eskisi gibi merdivenleri tersten yönlendirip müşteriyi daha fazla dolaştırma taktiği kalktı. Online AVM fikrinin uygulanmalı. Önümüzdeki 10 yıl boyunca omnichannel AVM'lerin kurtuluşu olacak" dedi.

AVM'lerin isminin değişmesi gündemde olduğunu da kaydeden Altaş, "Shopping place olarak kurgulanarak, yeme içme ve yaşam alanlarının artırılması bekleniyor. AVM'ler önümüzdeki yıllarda da toplumun uğrak alanı olacak. Ayrıca, deprem sonrası toplanma alanı olarak da hizmet verebilecek alanlar olarak ele almak gerekir" ifadelerini kullandı.