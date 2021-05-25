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Perakendenin geleceğini masaya yatıracaklar

Perakende sektörü, Zincir Mağazalar Derneği’nin yarın düzenleyeceği Omnichannel Zirvesi’nde bir araya gelecek. Digital Network Alkaş platformundan ve haberturk.com’dan canlı olarak izlenebilecek etkinlikte, sektörün üst düzey isimleri perakende kanallarının geleceğini ve gelişme yollarını masaya yatıracaklar

Perakende sektörü bu zirvede buluşacak - haberler
Perakende sektörü bu zirvede buluşacak!
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HABERTURK.COM

Zincir Mağazalar Derneği tarafından düzenlenen Omnichannel Zirvesi, yarın Digital Network Alkaş platformunda gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre, zirvede, pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan fiziksel mağazalar ve alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle son yıllardaki en önemli atılımını yapan e-ticaret kanallarının birlikte büyüme yolları masaya yatırılacak. Öte yandan, çoklu kanal perakendeciliğinin geleceğinin, işbirliği alanlarının ve fırsatların ele alınacağı webinarda da sektörün önemli yöneticilerinin sahne alacağı bildirildi.

Zirvenin ilk oturumunda, BlommbergHT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen’in moderatörlüğünde, Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ “Birlikte Nasıl Büyüyeceğiz” başlığında görüşlerini aktaracaklar.



“Omnichannel Kurgusunun Geleceğinde Neler Var?” başlıklı panelde de, TAMPF (Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Arçelik İş Dönüşümü ve Büyüme Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu ve AYD (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Altaş söz alacaklar.

MediaMarkt Saturn Grup COO’su ve Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra Satış Direktörü Murat Helvacı ise “Pandemi Döneminde Başarının Sırrı: İyi Kurgulanmış Kanal Yönetimi” başlıklı oturumda yer alacak.

TÜKETİCİ ARAŞTIRMASI AÇIKLANACAK

Verilen bilgiye göre, zirvede, Corpera Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Ceyhun Emre Doğru tarafından “Perakende Sektöründe Çoklu Kanal Trendi: Tüketici Araştırmasının Gösterdikleri” başlıklı raporun sunumunu yapacak. Raporun lansmanının da bu oturumla beraber zirvede gerçekleşeceği öğrenildi.

“Tüketici Kanalları Nasıl Algılıyor?” sorusunun cevabının görüşüleceği oturumda ise Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Gül ve Teknosa Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Önder Ömer Oğuzhan görüşlerini paylaşacak.

Zirvenin son oturumunda ise, Alkaş / Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş moderatörlüğünde ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş ve Defacto COO’su Serdar Ersoy “Fiziksel Mağazalar ve AVM’ler Yeniden Yükselişe Geçebilirler mi?” sorusuna cevap arayacaklar.

Omnichannel Zirvesi, 26 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’dan itibaren Digital Network Alkaş platformundan ve haberturk.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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