Perakende sektörü bu zirvede buluşacak! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Zincir Mağazalar Derneği tarafından düzenlenen Omnichannel Zirvesi, yarın Digital Network Alkaş platformunda gerçekleşecek.



Yapılan açıklamaya göre, zirvede, pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan fiziksel mağazalar ve alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle son yıllardaki en önemli atılımını yapan e-ticaret kanallarının birlikte büyüme yolları masaya yatırılacak. Öte yandan, çoklu kanal perakendeciliğinin geleceğinin, işbirliği alanlarının ve fırsatların ele alınacağı webinarda da sektörün önemli yöneticilerinin sahne alacağı bildirildi.



Zirvenin ilk oturumunda, BlommbergHT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen’in moderatörlüğünde, Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ “Birlikte Nasıl Büyüyeceğiz” başlığında görüşlerini aktaracaklar.

TÜKETİCİ ARAŞTIRMASI AÇIKLANACAK

Verilen bilgiye göre, zirvede, Corpera Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Ceyhun Emre Doğru tarafından “Perakende Sektöründe Çoklu Kanal Trendi: Tüketici Araştırmasının Gösterdikleri” başlıklı raporun sunumunu yapacak. Raporun lansmanının da bu oturumla beraber zirvede gerçekleşeceği öğrenildi.



“Tüketici Kanalları Nasıl Algılıyor?” sorusunun cevabının görüşüleceği oturumda ise Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Gül ve Teknosa Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Önder Ömer Oğuzhan görüşlerini paylaşacak.



Zirvenin son oturumunda ise, Alkaş / Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş moderatörlüğünde ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş ve Defacto COO’su Serdar Ersoy “Fiziksel Mağazalar ve AVM’ler Yeniden Yükselişe Geçebilirler mi?” sorusuna cevap arayacaklar.



Omnichannel Zirvesi, 26 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’dan itibaren Digital Network Alkaş platformundan ve haberturk.com’dan canlı olarak izlenebilecek.