Ömür Gedik'ten Demet Akalın - Murat Boz yorumu: Arada kaynamış

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Göçer ile Gedik, hem özel hayatlarına hem de müzik gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yemek yemeye geldiklerini söyleyen Gedik, gazetecilerin, "14 Şubat Sevgililer Günü öncesi bir ön hazırlık mı?" sorusuna; "Yok, karşıya geçecektik ama trafik kilitti. Zamanımızı burada değerlendirelim dedik, trafik açılınca yola koyulacağız" yanıtını verdi.

"BİZ HER GÜNÜMÜZÜ SEVGİLİLER GÜNÜ İLAN ETTİK"

Ferhat Göçer de Sevgililer Günü planlarıyla ilgili olarak; "14 Şubat'a ikimizin de hazırlığı var ama bizim sahne günlerimiz insanların özel kutladığı günlere denk geliyor. Biz de 13 ya da 15 Şubat'ı Sevgililer Günü ilan ettik" ifadelerini kullandı. Gedik ise "Biz her günümüzü Sevgililer Günü ilan ettik. Seven insan her gün sever" dedi. Özel günlere bakış açıları sorulan Göçer, esprili bir dille; "Önemsemiyor gibi görünüyor Ömür ama fırçamı yiyorum. Erkeklere tavsiyem; unutmayın, önemseyin. Gayet şiddetli reaksiyonlarla karşı karşıya kalabilirsiniz" derken, Gedik bu sözlere açıklık getirerek, "Fırça falan yok. Eskiden daha fazla önemserdim ama önemsediğimde üzüldüğümü fark edince artık önemsememeyi tercih ediyorum. Erkekler bazen unutabiliyor, biz kadınlar daha hassasız" diye konuştu.

REKLAM Ardından yeni projeleri hakkında konuşan Ömür Gedik; "Yabancı 80’ler ve 90’larla Türkçe 80’ler ve 90’ları birleştireceğim. Herkesin ezbere bildiği şarkıları söyleyeceğim. Yabancı şarkı söylemeyi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Yapay zekânın müzik sektörüne etkisi hakkında konuşan Ferhat Göçer de konunun dünya genelinde iki farklı görüşle tartışıldığını belirterek, "Bir kesim tamamen 'Yasaklansın' diyor, diğer kesim ise neden olmasın görüşünde. Ben kontrollü ve denetlendiği sürece özellikle müzik sektörüne büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Ama işin açıkçası tamamen yapay zekâ da hoş durmuyor insan faktörünü unutmamak lâzım" dedi. Spotify listeleri, dijital platformlardaki rekabet ve sanatçılar arasındaki atışmalar hakkında konuşan Ömür Gedik ise "Keşke ben de birini indirebilsem diye düşünüyorum. Orada başka şeyler konuşuluyor, hayretle izliyoruz. Çok karışık bir dünya" diye konuştu. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) başkanlığı görevini de yürüten Ferhat Göçer, daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, "Kimseyi sistemin dışında tutmak ya da eleştirmek istemiyorum. Yapay zekâ ve bot dinleme meselesi önce YouTube’da başladı, sonra Spotify’da. Mertliği bozuyor, hoş bir şey değil" şeklinde konuştu.