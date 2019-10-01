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On Numara 30 Eylül 2019 sonuçları açıklandı! MPİ On Numara bilet sorgulama

On Numara 30 Eylül çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara 16 Eylül tarihli 895. hafta çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırıyor. On Numara 30 Eylül çekilişinde 2 kişi 260.834,30 TL kişi başı ikramiye aldı. İşte, MPİ 30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara

On Numara 30 Eylül sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 895. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 2 kişi arasında bölündü ve kişi başı 260.834,30 TL düştü. İşte, MPİ 30 Eylül çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 30 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 01 - 05 - 12 - 13 - 22 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 40 - 45 - 55 - 58 - 63 - 68 - 70 - 71 - 72 - 74 - 75 - 79 

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ - TEKİRDAĞ / ŞARKÖY

10 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:260.834,30 TL
9 bilen kişi sayısı :85Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.092,50 TL
8 bilen kişi sayısı :1.893Kişi başına düşen ikramiye tutarı:183,80 TL
7 bilen kişi sayısı :19.109Kişi başına düşen ikramiye tutarı:26,00 TL
6 bilen kişi sayısı :117.894Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,40 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

198.545

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,35 TL

 


ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 23 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 18 - 19 - 21 - 26 - 32 - 42 - 43 - 50 - 51 - 58 - 59 - 66 - 68 - 71 - 77 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / KARŞIYAKA

10 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:525.483,50 TL
9 bilen kişi sayısı :120Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.919,50 TL
8 bilen kişi sayısı :2.504Kişi başına düşen ikramiye tutarı:140,15 TL
7 bilen kişi sayısı :23.177Kişi başına düşen ikramiye tutarı:21,55 TL
6 bilen kişi sayısı :137.156Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,85 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

187.345

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,55 TL

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