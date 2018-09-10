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On Numara çekilişi ne zaman? 10 Eylül MPİ On Numara çekilişi saat kaçta?

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. On Numara'da geçen hafta 10 bilen 1 kişi 313 bin 895 lira ikramiye kazanmıştı. Peki bu hafta büyük ikramiye için şanslı rakamlar neler olacak? İşte 840. hafta On Numara çekilişine dair detaylar

10.09.2018 - 14:08 | Güncelleme:

On Numara'da bugün 840. hafta çekilişi yapılacak. On Numara'da geçen hafta Mardin Artuklu'dan 1 kişi 10 bilerek 313 bin 895 lira ikramiye kazanmıştı. 9 bilen 118 kişi ise bin 773 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek On Numara çekilişi saat kaçta?

ON NUMARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanacak olan On Numara çekilişinin sonuçları yaklaşık 5 dakika içerisinde belli olacak. İkramiye bilgileri dahil genel olarak duyurulması ise en geç 21.40'ı buluyor.

ON NUMARA SONUÇLARI - 3 EYLÜL 2018

4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 14 - 15 - 18 - 21 - 28 - 36 - 42 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 62 - 65 - 67 - 72

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara çekilişinin sonuçlarına göre Mardin Artuklu'dan 10 bilen 1 kişi 313 bin 895 liralık ikramiyenin tek sahibi oldu. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

Çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 773 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 942 kişi 108 lira, 7 bilen 19 bin 180 kişi 21 lira, 6 bilen 114 bin 785 kişi 3 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 155 bin 937 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Mardin'in Artuklu ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 92 bin 632 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 833 bin 862 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 465 bin 29 lira 40 kuruş aktarıldı.

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 313.895,35 TL
9 bilen kişi sayısı : 118 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.773,50 TL
8 bilen kişi sayısı : 1.942 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 108,00 TL
7 bilen kişi sayısı : 19.180 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,00 TL
6 bilen kişi sayısı : 114.785 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 155.937 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL

 

 

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