10 Ekim 2022 On Numara çekilişi için nefesler tutuldu. Pazartesi günleri Sayısal Loto ile beraber gerçekleştirilen iki şans oyunundan biri olan On Numara'da günün kazandıran numaralarının ne zaman belli olacağı ve büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik!