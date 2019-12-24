On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam gerçekleştirdiği 907. hafta çekilişi ile birlikte belli oldu. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte On Numara'ya dair detaylar...

MPİ 23 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 8 - 12 - 16 - 20 - 28 - 30 - 37 - 39 - 41 - 43 - 47 - 49 - 51 - 55 - 63 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 555.427,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 130 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.848,75 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.092 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 177,10 TL 7 bilen kişi sayısı : 21.230 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,70 TL 6 bilen kişi sayısı : 125.989 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,45 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 227.221 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,10 TL

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 16 Aralık: 02 - 06 - 10 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23 - 25 - 35 - 37 - 38 - 41 - 44 - 55 - 58 - 59 - 64 - 66 - 69 - 73 - 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BAĞCILAR - İSTANBUL / MALTEPE - ORDU / FATSA

10 bilen kişi sayısı : 3

9 bilen kişi sayısı : 104

8 bilen kişi sayısı : 1.986

7 bilen kişi sayısı : 20.158

6 bilen kişi sayısı : 126.120

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 210.005



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 190.496,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.663,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 192,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL