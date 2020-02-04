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On Numara sonuçları 3 Şubat 2020 - Milli Piyango On Numara çekilişi

3 Şubat On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 913. hafta çekilişi yapılan On Numara'da tam 12 kişiye isabet etti ve kişi başı 49.236,00 TL büyük ikramiye düştü. İşte, 3 Şubat 2020 On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara sonuçları

On Numara 3 Şubat sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 913. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 12 numaraya isabet etti ve talihli kişi 49.236,00 TL ikramiye kazandı. İşte, MPİ 3 Şubat On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 3 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 3 - 5 - 7 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 26 - 31 - 34 - 35 - 37 - 40 - 41 - 44 - 45 - 48 - 62 - 68 - 69 - 76

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / SEYHAN - AYDIN / SÖKE - BALIKESİR / KARESİ - BURSA / NİLÜFER - ÇORUM / MERKEZ - GAZİANTEP / ŞAHİNBEY - İSTANBUL / BAKIRKÖY - İSTANBUL / BAHÇELİEVLER - İSTANBUL / ARNAVUTKÖY - İZMİR / KARŞIYAKA - TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA - VAN / İPEKYOLU

10 bilen kişi sayısı :12Kişi başına düşen ikramiye tutarı:49.236,00 TL
9 bilen kişi sayısı :173Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.276,85 TL
8 bilen kişi sayısı :3.602Kişi başına düşen ikramiye tutarı:109,75 TL
7 bilen kişi sayısı :30.639Kişi başına düşen ikramiye tutarı:18,25 TL
6 bilen kişi sayısı :170.109Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,50 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :210.646Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,55 TL

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

 

 

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 27 OCAK: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 15 - 17 - 19 - 31 - 34 - 41 - 46 - 48 - 50 - 52 - 59 - 62 - 64 - 68 - 76

10 bilen kişi sayısı : 1
9 bilen kişi sayısı : 141
8 bilen kişi sayısı : 2.435
7 bilen kişi sayısı : 26.505
6 bilen kişi sayısı : 142.542
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 227.712


Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 580.933,15 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.747,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 159,25 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,90 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

 

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