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4 Mayıs On Numara sonuçları 2020 - MPİ On Numara sonuç sorgula

4 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 926. hafta çekilişi yapılan On Numara'nın büyük ikramiye kazanan numaraları belli oldu. On numara tutkunları mpi.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabiliyor. İşte, 4 Mayıs 2020 On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara sonuçları 4 Mayıs

On Numara 4 Mayıs sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 926. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye geçen hafta 3 talihliye çıkmıştı. İşte MPİ 4 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 4 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 04, 07, 12, 16, 18, 26, 30, 38, 42, 43, 45, 52, 61, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 77, 78, 80 olarak belirlendi.

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 27 NİSAN: 03 - 09 - 11 - 14 - 25 - 26 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 45 - 47 - 49 - 55 - 59 - 63 - 70 - 71 - 72 - 76

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / BALÇOVA - İZMİR / KARABAĞLAR - TEKİRDAĞ / ÇORLU

10 bilen kişi sayısı : 3
9 bilen kişi sayısı : 93
8 bilen kişi sayısı : 1.755
7 bilen kişi sayısı : 17.373
6 bilen kişi sayısı : 104.619
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 170.821

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 148.307,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.189,40 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 169,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

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