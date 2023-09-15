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        Haberler Yaşam On Numara On Numara sonuçları açıklandı 15 Eylül 2023 Cuma On Numara'da çıkan sayılar ve sonuç sayfası

        On Numara sonuçları açıklanıyor! İşte 15 Eylül On Numara sonuçları

        Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü çekilen On Numara kazandırmaya devam ediyor. Saat 20.00'de yapılan çekilişle beraber 15 Eylül Cuma gününde kazandıran On Numara sayıları belli olacak. İşte, On Numara çekiliş sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 19:07 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:07
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        On Numara sonuçları açıklanıyor!
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        On Numara çekilişi sonuçlarında heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 15 Eylül 2023 Cuma On Numara şans oyunu çekilişinde kazanan numaralar araştırılmaya başlandı. On Numara saat 20.00'de noter huzurunda ve canlı yayında çekildi. İşte 15 Eylül Cuma On Numara sonuçları...

        15 EYLÜL 2023 ON NUMARA SONUÇLARI

        ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

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        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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