On Numara sonuçları son dakika açıklandı! 1 Aralık 2023 On Numara sonuçları sorgulama sayfası

On Numara sonuçları son dakika açıklandı! 1 Aralık 2023 On Numara sonuçları sorgulama sayfası

On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama ekranı On Numara çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Pek çok vatandaşımızın şansını denediği On Numara çekilişi sonucu noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Şans oyunu tutkunları için On Numara'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları haberimizde bir araya getirdik. İşte 1 Aralık 2023 Cuma On Numara Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası...

Haftada iki kez düzenlenen On Numara çekilişinin sonuncusu bu akşam açıklandı. 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakamın belirlendiği On Numara'da belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte, 1 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

1 ARALIK 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 3 - 7 - 8 - 11 - 20 - 21 - 29 - 34 - 40 - 42 - 44 - 46 - 49 - 50 - 61 - 64 - 65 - 67 - 69 - 74 - 77 - 79

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

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Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

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İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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