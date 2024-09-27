Onana hayal kırıklığı yarattı
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a 4-0 mağlup olurken 11'de başlayan Jean Onana büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Giovanni van Bronckhorst'un sürpriz bir kararla 11'de görev verdiği Onana, karşılaşmaya Musrati ile birlikte orta alanda başladı.
Kamerunlu futbolcuyu orta alan direncini artırmak için sahaya süren Van Bronckhorst'un beklediği ise gerçekleşmedi.
24 yaşındaki futbolcu yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefinde yer alırken savunma konusunda da sınıfta kaldı.
5 ikili mücadeleden ikisini kazanabilen Onana, hava topu mücadeleleri top kapma rakamlarında da sıfır çekti.
Bu sezon ilk kez 11'de başlayan Onana, 5 maçta 141 dakika süre buldu.
Beşiktaş'ın geçen sezon yaz transfer döneminde Lens'ten 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Onana, geldiğinden bu yana beklenen performansı gösteremedi.
Geçen sezonun ortalarında 5 isimle birlikte kadro dışı bırakılan Onana, devre arasında ise Marsilya'ya kiralanırken satın alma opsiyonu kullanılmadan geri dönmüştü.
Onana'nın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.