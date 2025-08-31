Onana yeniden Genoa'da
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği isimlerden olan Jean Onana yeniden İtalya'da forma giyecek
Giriş: 31.08.2025 - 11:05 Güncelleme: 31.08.2025 - 11:05
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Genoa ile yeniden anlaşmaya varan Kamerunlu futbolcu, şarta bağlı opsiyonla kiralanacak.
Beşiktaş'ın 2023 yaz transfer döneminde Lens'ten 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Onana, beklentileri karşılayamadı.
Onana önceki sezon Marsilya'ya geçen sezon da Genoa'ya kiralandı.