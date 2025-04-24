Önce çıkış sonra satış!
Bankalar Birliği'nden çıkmak için sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasını bekleyen Beşiktaş sonrasında oyuncu satışına gözünü çevirecek.
Yaz transfer dönemi için hazırlıklara şimdiden başlayan Beşiktaş, bir yandan da Bankalar Birliği'nden çıkmaya hazırlanıyor.
Sermaye artırımı kararı alan siyah-beyazlılar, 4.8 milyar TL’yi kasasına koyup bunun 4.3 milyar TL'si ile Bankalar Birliği'nden çıkacak.
Önemli bir faiz yükünden kurtulacak olan Beşiktaş, sürecin tamamlanmasını beklerken sonrasında oyuncu satışı konusunu değerlendirecek. Faaliyetlerinden elde ettiği kârların yüzde 50'si anlaşma gereği Bankalar Birliği'ne giden siyah-beyazlılar, böylece tüm geliri kasasına koyacak.
Beşiktaş'ta yaz döneminde satış için öne çıkan ilk isim ise Gedson Fernandes... Hem yaz döneminde hem de ara transferde Rus ekipleri Zenit ve Spartak Moskova'nın ciddi şekilde ilgilendiği Portekizli yıldız için 20-25 milyon Euro'luk rakamlar konuşuluyor...
Siyah-beyazlılar bu tekliflerin 30 milyon Euro bandına çıkmasını bekliyor. Satış halinde Benfica ile yapılan anlaşma gereği elde edilecek bedelin yüzde 50'si Portekiz ekibine gideceği için Beşiktaş bu rakamın maksimum noktaya çıkarmak istiyor.
Gedson'un yanı sıra kadrodaki diğer isimler için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Böylece yeni transferler için de heM kaynak hem kontenjan açılmış olacak.