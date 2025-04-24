Önce çıkış sonra satış!

Beşiktaş'ta yaz döneminde satış için öne çıkan ilk isim ise Gedson Fernandes... Hem yaz döneminde hem de ara transferde Rus ekipleri Zenit ve Spartak Moskova'nın ciddi şekilde ilgilendiği Portekizli yıldız için 20-25 milyon Euro'luk rakamlar konuşuluyor...