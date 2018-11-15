İstanbul Bağcılar'da fenomen Emre Özkan ile arkadaşı Nahide Cansu Kovancı, önceki gün stüdyoda kayıt yaparken çıkan yangında alevlerin arasında kalmış, hayatlarını kaybetmişti. Bağcılar'daki Cebel Pasajı'nın bodrum katında bulunan ve ses geçirmemesi için köpükle kaplı olan stüdyonun, yeni alınan elektrik sobasının kablosunun aşırı ısınması nedeniyle yandığı belirlendi.

FARK ETTİKLERİNDE ÇOK GEÇTİ

Hürriyet gazetesinden Eyüp Serbest'in haberine göre Emre Özkan, arkadaşı Nahide Cansu Kovancı'nın seslendirdiği şarkıları kaydederken çıkan alevler ve yoğun duman kısa sürede stüdyonun girişini kapattı. Özkan da Kovancı da yangının farkına vardıklarında artık çok geçti. Her ikisi de yoğun dumanda boğularak hayatlarını kaybetti. Özkan Samsun'un Havza ilçesinde, Kovancı ise Tekirdağ Çorlu'da toprağa verildi.

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