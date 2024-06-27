Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Önce eşini ardından kendini bıçakladı | Son dakika haberleri

        Önce eşini ardından kendini bıçakladı

        Samsun'da bir kişi, çıkan tartışmada önce karısını ardından kendini bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan koca ise hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Samsun'un İlkadım ilçesinde Cedit Mahallesi'ndeki bir mobilyacıda çalışan 38 yaşındaki Emrah Akbulut evlerinde tartıştığı 34 yaşındaki eşi Lüffiye Özge Akbulut'u karın boşluğundan bıçakladı.

        Emrah Akbulut aynı bıçakla bu kez de kendini 4 yerinden bıçakla yaraladı.

        2

        Kadının kendini evden dışarı atıp yardım istemesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Emrah Akbulut ambulansla, Lüffiye Özge Akbulut ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Ağır yaralanan Emrah Akbulut doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        3

        Hastanede tedavi altına alınan Lüffiye Özge Akbulut," Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu" dedi.

        Akbulut çiftinin 5 yıllık evli oldukları, yaklaşık 2 yıl önce bir bebeklerinin doğduktan bir gün sonra öldüğü ve bu olaylardan sonra çocukları olmadığı için aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı iddia edildi.

        Emrah Akbulut'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        #kadına şiddet
        #Samsun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"