Önce kalp krizi, sonra kaza ve facia!
Düzce'de direksiyon başında kalp krizi geçiren İsmail Şişman adlı öğretmen bariyerlere çarparak ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Şişman, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Giriş: 02.03.2026 - 10:02 Güncelleme:
Anadolu Otoyolu Düzce çıkışında direksiyon başında kalp krizi geçirerek, bariyerlere çarpan ve kazaya karışan İsmail Şişman adlı öğretmen, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
İHA'nın haberine göre Düzce'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazada, İsmail Şişman idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İsmail Şişman ağır yaralandı.
Düzce'de bir dönem Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanlığı yapan ve öğretmen olan İsmail Şişman'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği, bu sebeple kazaya karıştığı tespit edildi.
Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden Şişman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
