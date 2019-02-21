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Habertürk'ten Alper Uruş ve Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP'den aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti. Seçim evrakları Mersin İl Seçim Kurulu’na geç teslim edildiği için İYİ Parti’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’nin (DP) adayı olduğu kesinleşti. DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır” dedi.
"PARTİNİN KARARINA SAYGI DUYDUM"
Bu açıklamanın ardından HABERTÜRK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olması için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından çekilen Demokrat Parti Mezitli İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Pınar İvenç'e ulaştı. Mezitli İlçesi'nde emlak işiyle uğraşan 36 yaşındaki İvenç, "Burhanettin bey, Mersin'e yıllardır hizmet ediyor. Partinin bu yönde bir talebi oldu. Ben de partim ve memleketim adına verilen karara saygı duyarak adaylıktan çekildim. Sonuçta aynı siyasi partide, aynı çatı altında ülkemiz için mücadele edeceğiz. Çekilmekte tereddüt etmedim" dedi.
"MEZİTLİ İLÇESİ ADAYIYIM"
Pınar İvenç şöyle devam etti: "Adaylık sürecinde Burhanettin bey, gerçekten talihsizlik yaşadı. Yıllardır siyasetin içindeyim ve Demokrat Partili'yim. Şu anda Mezitli İlçesi Belediye Başkanı adayıyım. Yıllardır burada esnaf olarak yaşıyorum. Önemli olan bu memleketin yararına, faydasına bir şeyler yapabilmektir. Kesinlikle bir kırgınlık söz konusu olamaz. Memleketimin çıkarları söz konusu. Sonuçta birbirine uzak insanlar değiliz aynı çatı altındayız."
"AKDENİZ İLÇESİ'NDE DE MAĞDURİYET OLDU"
Mersin Demokrat Parti İl Başkanı Tural Kadızade ise şunları söyledi: "Pınar hanım, bizim Mezitli İlçe Teşkilatımız'da yönetim kurulu üyesi. Kendisi şu an Mezitli İlçesi adayımız. Biz açıkçası, böyle bir kumpasın olabileceğini düşünüyorduk. Burhanettin bey gibi Akdeniz ilçesinde de benzer mağduriyeti yaşayan Akif Çiftçi de, Demokrat Parti'nin belediye başkan adayı olarak seçimlere girecektir. Mersin'de birçok ilde Demokrat Parti'nin adayları ipi göğüsleyecektir."
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