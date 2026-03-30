Onkoloji tıbbi atık deposunda korkutan yangın

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi onkoloji tıbbi atık deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, onkoloji tıbbi atıklarının bulunduğu depoda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

DEPODA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.