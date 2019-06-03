Türkiye’de online tatil ve seyahat harcamaları 2018 yılında yüzde 54 artarak 22.9 milyar lira oldu. Alışveriş sitesi Avantajix.com’un, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) 2018 e-ticaret raporundan derlediği verilere göre, dijital ortamda yapılan tatil ve seyahat harcamaları son 5 yıldır rekor seviyede artıyor.

Aylık ziyaretçi sayısı 15 bin ve üzeri olan internet siteleri baz alınarak hazırlanan rapora göre, tatil ve seyahat harcamaları rekor kırarken, bu hizmeti veren internet sitelerinin sayısı azaldı.

MAĞAZA SAYISI YÜZDE 60 AZALDI

2013 yılında tatil ve seyahat hizmeti satan 234 internet sitesinin yıllık cirosu 5.1 milyar lira iken, 2017’de internet sitesi sayısı 102’e kadar geriledi, ciro ise 14.8 milyar liraya yükseldi.

Site sayısındaki düşüş açıklanan verilere göre 2018’de de sürdü. 95 online mağazaya kadar gerileyen sektörün yıllık cirosu ise yüzde 54’lük rekor artışla 22.9 milyar liraya ulaştı.

Rapor, mağaza sayısı yüzde 60 azalsa da söz konusu pazardaki beş yıllık büyümenin yüzde 450’ye ulaştığını ortaya koyuyor.