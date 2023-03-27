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'Önümüzdeki yıllar daha zor olacak'

Depremin ardından sigortacılar maddi kayıpların giderilmesi için çalışıyor. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Tüm illerde küçük orta ölçekli işletmelerde önemli zararlar meydana gelmiştir. Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu İskenderun ve Kahramanmaraş’taki neredeyse tüm büyük ölçekli fabrikalarda önemli fiziki zarar ve buna bağlı kar kayıpları hasarları oluşmuştur. Tüm dünyada artan katastrofik olaylara ek olarak ülkemizde bu depremin meydana gelmiş olması zorlaşan piyasa koşullarının önümüzdeki yıllarda daha da zor hale geleceğini bize göstermektedir.

'Önümüzdeki yıllar daha zor olacak'
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6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebi ile Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu değerlendirmelerde bulundu. Sigorta sektörünün, yaşanan deprem felaketi sebebi ile oluşan kayıpları gerek hayat gerek hayat dışı branşlarında aldığı aksiyonlarla çok hızlı bir şekilde gidermeye başladığını ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Sigorta şirketleri ilk günden itibaren her konuda depremzedelerin yanında yer almaya çalıştı. Yapılan hem ayni hem de nakdi yardımların yanı sıra iş süreçlerinde de atılan önemli adımlar sayesinde bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sigorta tarafındaki taleplerini hızlıca çözdüklerini söyleyebilirim. Şirketimizin de içinde bulunduğu hayat dışı sigorta şirketlerine deprem bölgesinden ulaşan ihbarların ağırlıkla yangın ve kasko branşlarında olduğu gözlenmektedir. Depremde çok sayıda bağımsız bölüm ya tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmiştir. DASK tarafından konutlar için sağlanan Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanı sıra Konut Sigortası’nın önemi bu noktada ortaya çıkmıştır” dedi.

KONUT VE YANGIN SİGORTASININ ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Konutlar için ihtiyari yaptırılan Konut Sigortası’nın yanı sıra ticari ve sınai rizikolar için yangın branşı kapsamında teminat altına alınan ihtiyari deprem teminatının da öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, şunları kaydetti: “Tüm illerde küçük orta ölçekli işletmelerde önemli zararlar meydana gelmiştir. Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu İskenderun ve Kahramanmaraş’taki neredeyse tüm büyük ölçekli fabrikalarda önemli fiziki zarar ve buna bağlı kar kayıpları hasarları oluşmuştur. Şirketimiz ifade ettiğim tüm branş ve riziko türlerinde ihbarlar almış, ekspertiz çalışmalarını hızlıca başlatmıştır. Bölgede yer alan eksperler üstün bir çaba içerisinde raporları sonuçlandırmaktadırlar. Sigorta şirketleri bu hasarların önemli bir kısmını reasürans anlaşmaları doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı reasürans piyasalarından tazmin edecektir. Tüm dünyada artan katastrofik olaylara ek olarak ülkemizde bu depremin meydana gelmiş olması zorlaşan piyasa koşullarının önümüzdeki yıllarda daha da zor hale geleceğini bize göstermektedir.”

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Deprem sebebi ile birçok kurum ve kuruluş hemen aksiyon alarak afet bölgesine yardımlar ulaştırırken, sektör olarak en hızlı aksiyon alanlardan biri de sigorta sektörü oldu. Türk Nippon Sigorta da deprem bölgesine hem ayni hem de nakdi yardımda bulundu. Deprem felaketinin ülkemize verdiği üzüntü sebebi ile bir açıklama yapan Pamukçu “Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde Türk Nippon Sigorta olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Deprem felaketinin hemen ardından şirketimiz tarafından bebek bezi, bebek maması, kuru gıda, kıyafet (bebek, çocuk, kadın, erkek), hijyen malzemeleri ve su gibi ayni yardım malzemesi toplanarak afet bölgesine gönderildi. Bunun yanında AFAD’a nakdi yardımda da bulunduk. Ayrıca deprem bölgesinden gelecek hasar ihbarlarını önceliklendirmek adına özel bir hat açarak gelen talepleri takip edip, hızlıca çözüme ulaştırmaya başladık. Ekspertiz süreci, ön rapor inceleme süreleri ile pert süreçlerini hızlandırdık. Hasar ödemelerine başladık. Yenileme işlemlerinde sigortalılarımızın haklarını koruduk. Tüm bu işlemler için ayrı ekipler kurarak bölge halkına işlem kolaylığı sağlamaya çalıştık. Umarım ülkece en kısa süre içinde bu sıkıntıları birlikte atlatırız” dedi.

Depremden etkilenen herkes için ücretsiz psikolojik danışmanlık hattı da devreye aldıklarını söyleyen Pamukçu, “Şüphesiz ki bölgede yaşanan çok zor bir durum. Bu duruma başka hangi konularda destek verebiliriz diye düşündük. Asistans hizmet olarak verdiğimiz psikolojik danışmanlık hizmetini özel bir hat alarak ücretsiz aranır hale getirdik. Bu hattımızı görüş almak isteyen tüm depremzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlarımız arayabilir” şeklinde konuştu.

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