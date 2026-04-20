Onur Arduç'tan Barış Arduç'a şampiyonluk ziyareti
Onur Arduç, Milano'daki Jiu-Jitsu şampiyonasında 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazanana kardeşi Barış Arduç'u ziyaret etti
Giriş: 20 Nisan 2026 - 07:24 Güncelleme:
Oyuncu Barış Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship'te önemli bir başarı elde etmişti.
Altın madalya kazanan ünlü oyuncuya bir tebrik de ağabeyi Onur Arduç'tan geldi.
Kardeşine ev ziyaretinde bulunan Onur Arduç, ünlü oyuncu ile objektif karşısında poz verdi. Arduç, ağabey-kardeş pozunu sosyal medya hesabından "Şampiyona ev ziyareti" notuyla paylaştı.
Barış Arduç'un, ağabeyi Onur Arduç'un yanı sıra bir de Mert Arduç adında kardeşi bulunuyor.Barış Arduç, Mert Arduç ve Onur Arduç
