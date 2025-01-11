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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Onur Bulut: Takıma katkı yaptığım için mutluyum - Beşiktaş Haberleri

        Onur Bulut: Takıma katkı yaptığım için mutluyum

        Beşiktaş'ın oyuncularından Onur Bulut, 2-1'lik Bodrum FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Takıma katkı yaptığım için mutluyum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 22:26 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:26
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        "Takıma katkı yaptığım için mutluyum"
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut, galibiyeti değerlendirdi.

        "TAKIMA KATKI YAPTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

        Onur Bulut, yaptığı açıklamada "İkinci yarıda çok pozisyon verdik, daha iyi konsantre olup önümüzdeki maçlarda daha da iyi olmaya çalışacağız. Asist... Takıma katkı yaptığım için mutluyum. Uzun bir aradan sonra oynadım. Maçtan maça daha iyi olmaya çalışacağız hepimiz." ifadelerini kullandı.

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