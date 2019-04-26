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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Onur Büyüktopçu, önceki akşam 37. yaş gününü Taksim'deki bir mekanda kutladı. Ünlü akınına uğrayan doğum günü partise Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar, Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil, Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet gibi isimler katıldı. Basına kapalı olan özel gecede, Onur Büyüktopçu ve Bendeniz sahne aldı.