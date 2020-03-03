Piyaf grubunun ilk klibi olan Meğer YouTube'da yayınlandı. Pop ve Rock esintilerininin yer aldığı bu şarkıda grup, Türk müziğinde kapanmak üzere olan bir devri tekrar küllerinden doğurmak istiyor. Grup kendilerini öğretici, hayata dair ve herkesin içinde kendinden bir şeyler bulabileceği nitelikte işlere imza atmanın derdinde bir grup olarak tanımlıyorlar.

Uzun soluklu bir yolculuğun henüz başında olduğunu belirten grup üyeleri hali hazırda olan diğer besteleri ve üzerinde çalıştıkları yeni projelerle de hayatın her dönem ve kesitlerine ışık tutacaklarını belirttiler.

İlk şarkıları MEĞER 2 MART 2020 tarihinde GAR MÜZİK etiket ile bütün dijital müzik platformlarında dinleyicileriyle buluştu.