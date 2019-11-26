Yönetmen ve senarist Onur Ünlü’nün geçen ay başladığı ‘Hayatta tek mantıklı şey stand-up yapmakmış gibi geliyor’ adındaki stand up gösterilerinin galası önceki akşam yapıldı.

Uniq Box sahnesindeki özel gösteriye ünlü yağdı. Galaya Hazar Ergüçlü, Furkan Andıç, Miray Daner, Olgun Toker, Ece Çeşmioğlu, Öznur Serçeler, Serhat Kılıç, Oğulcan Engin, Ertan Saban gibi bir çok oyuncu katıldı.

Ünlü’nün özellikle film çekme maceraları ile medya ve gösteri dünyasının renkli kişiliklerini özgün üslubuyla hicvederek anlattığı kahkaha tufanı yaratan bölümler büyük alkış aldı.

Aralarında Leyla ile Mecnun, Dudullu Postası, Polis, İtirazım Var, Cingöz Recai, Topal Şükran’ın Maceraları gibi onlarca filmle diziye senarist ve yönetmen olarak imza atan Onur Ünlü, kasım ve aralık ayları boyunca gösterilerine devam edecek.

Onur Ünlü sahneye çıkmadan muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü, "Ben kimsem onunla ilgili şeyler anlatıyorum. Kendi iç dünyamı, arkadaşlarımı, işimden hatta siz basın mensuplarından da bahsediyorum. Stand-up yapma durumu bir anda gelişti. 'Acaba yapar mıyım?' diye düşünürken üzerine çalıştım ve yaptık. Umarım seyirciler dinler ve sever" açıklamasında bulundu.

Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü, "Onur heyecanlandıkça ben de heyecanlanıyorum. Maalesef beni de anlatıyor sahnede. Telif hakkımı vermeyeceğim. Dava açacağım ona. Şaka bir yana benden bahsettiğinden haberim yoktu gösterisinde. Çok mutlu oldum. Onore eden, iyi hissettiren bir durum bu" dedi.