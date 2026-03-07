Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Oosterwolde, Fenerbahçe'de 100. maçına çıkıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Oosterwolde, Fenerbahçe'de 100. maçına çıkıyor

        Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, yarın oynanacak Samsunspor maçında forma giymesi durumunda sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 13:25
        Oosterwolde'nin 'dalya' heyecanı!

        Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerde bugüne kadar 99 resmi maçta forma giydi.

        Kariyerinde Parma, Twente ve Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği bir takımda ilk kez 100 maç barajını aşmaya hazırlanıyor.

        İLK SEZONUNDA KUPA KALDIRDI

        Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2022-2023 sezonunda ligde 3 maçta forma giyen Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise birer maçta sahaya çıktı.

        Bu maçlarda 175 dakika sahada kalan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli takımla Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

        Oosterwolde, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

        2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 43 maça çıkan Hollandalı oyuncu, bu mücadelelerde 3 bin 164 dakika forma giyerken 2 kez gol sevinci yaşadı.

        GEÇEN SEZON AĞIR SAKATLIK YAŞADI

        Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından göreve gelen Jose Mourinho da Jayden Oosterwolde'ye güvenen isim oldu.

        Mourinho, Hollandalı oyuncuya UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki maçlarda formayı verdi.

        2024 yılının ekim ayında yaşadığı sakatlık sonrasında ameliyat edilen Oosterwolde, sezonun kalanında forma giyemedi.

        Fenerbahçe formasıyla 2024-2025 sezonunda 8'i Süper Lig, 6'sı Avrupa mücadelesi olmak üzere 14 karşılaşmada sahaya çıkan Oosterwolde, 1274 dakika sahada kaldı.

        TEDESCO''NUN STOPERDEKİ VAZGEÇİLMEZİ

        Sezona Jose Mourinho'yla başlayan ve ardından takımın başına Domenico Tedesco'yu geçiren Fenerbahçe'de her iki teknik adam da Jayden Oosterwolde'den vazgeçmedi.

        Bu sezon Süper Lig, Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da 37 maçta forma giyen Jayden Oosterwolde, 1 kez fileleri havalandırdı.

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında gol sevinci yaşayan Hollandalı oyuncu, takımının 2-0 kazanarak kupayı kaldırdığı maçta galibiyete önemli katkı sağladı.

        37 maçta 3 bin 201 dakika sahada kalan Jayden Oosterwolde, bu maçlarda 1 gol atarken 12 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

        Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 99 maçta 3 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı oyuncu, bu maçlarda 7 bin 814 dakika süre aldı. Oosterwolde 99 maçta 32 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

