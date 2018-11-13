ABD Başkanı Donald Trump petrol üretimi kısıntısı olmayacağını umduğunu söyledi. Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) azalan talebi gerekçe göstererek gelecek yıl petrol arzını kısmayı düşündüğünü söylemişti.

Trump Twitter üzerinde yaptığı açıklamada OPEC'e atıfta bulunarak, "Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretimini

azaltmayacak...Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalı" dedi.

MESAJ FİYATLARI ETKİLEDİ

Trump'ın bu mesajının ardından NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 58.85 dolar/varile kadar geriledi. Brent petrolü ise 69.12 dolar/varile kadar düştü.



Trump geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüşe kendisinin sebep olduğunu savunmuştu. İran'a yönelik yaptırımlarda 8 ülkeye muafiyet tanıdıklarını hatırlatan Trump "Bazı ülkelere süre verdim, çünkü talepte bulundular. Bunu yaptım, çünkü petrol fiyatlarının varil başına 100 veya 150 dolara çıkmasını istemiyorum. Çünkü fiyatları aşağı çekiyorum. Eğer bakarsanız, petrol fiyatlarının aşağı düştüğünü görürsünüz" demişti.

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