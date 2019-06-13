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OPEC'in üretimi mayısta azaldı

AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre 236 bin varil azalarak 29 milyon 880 bin varil oldu

OPEC üretimi

OPEC'in mayıs ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 40 bin artışla yaklaşık 98 milyon 260 bin varile yükseldi.

Mayısta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 270 bin varil artarak 68 milyon 390 bin varile çıktı.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla 236 bin azalışla 29 milyon 880 bin varile indi. Böylece söz konusu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 30,4 olarak belirlendi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Irak, Angola ve Gabon oldu.

Irak'ta günlük üretim 94 bin varil artışla 4 milyon 724 bin varile yükseldi. Angola'da günlük ham petrol üretimi 74 bin varil artarak 1 milyon 471 bin varile, Gabon'da 23 bin varil artarak 221 bin varile çıktı.

Mayısta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Nijerya ve Suudi Arabistan'da yaşandı.

İran'da günlük üretim 227 bin varil gerileyerek 2 milyon 370 bin, Nijerya'da 92 bin varil azalarak 1 milyon 733 bin, Suudi Arabistan'da ise 76 bin varil düşüşle 9 milyon 690 bin varile indi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 140 varil artışla günlük 99 milyon 870 bin varil olacak.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 500 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde mayısta 3 petrol sondaj kulesi işletmeden çıkarken, 41 kule işletmeye girdi. Böylelikle toplam kule sayısı 2 bin 339 oldu. Bu kulelerden 574'ü OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

 

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